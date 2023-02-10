Franco Baldassarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Baldassarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Baldassarra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Baldassarra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Baldassarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Baldassarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Baldassarra

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Baldassarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Baldassarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Baldassarra 29 Eylül 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Pedro Baldassarra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Baldassarra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Franco Baldassarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Franco Baldassarra'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Baldassarraboyu ve yaşı kaç

Franco Baldassarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Baldassarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Baldassarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Baldassarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Platense

Franco Baldassarra kimdir

Franco Baldassarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Baldassarra şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franco Baldassarra nereli

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