Franco Bechtholdt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Bechtholdt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Bechtholdt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Bechtholdt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Bechtholdt 15 Ağustos 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Franco Bechtholdt Chervaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Bechtholdt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Franco Bechtholdt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Franco Bechtholdt'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Bechtholdt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Bechtholdt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Bechtholdt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Bechtholdt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Curicó Unido

Franco Bechtholdt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Bechtholdt şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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