Franco Bellocq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Bellocq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Bellocq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Bellocq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Bellocq 15 Ekim 1993 tarihinde General Lavalle şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Bellocq Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANDA SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Franco Bellocq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Bellocq'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Bellocq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Bellocq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Bellocq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Bellocq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Independiente

11 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2017 yılında Independiente

25 Temmuz 2017 yılında Olimpo

16 Mayıs 2018 yılında Independiente

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

12 Ağu 2021 yılında Taranto

10 Şubat 2022 yılında Rafaela

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Franco Bellocq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Bellocq şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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