Franco Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Caceres 6 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco David Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Caceres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Franco Caceres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Caceres'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

Franco Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Caceres şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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