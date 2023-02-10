Franco Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Calderon 13 Mayıs 1998 tarihinde Hermoso Campo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Ezequiel Calderón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Calderon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Law Legal Services yapmaktadır. Franco Calderon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Franco Calderon'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CA Unión

Franco Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Calderon şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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