Franco Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Camargo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Camargo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Camargo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Camargo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Camargo 23 Eylül 2000 tarihinde San Isidro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Nahuel Camargo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Camargo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Camargo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Camargo'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Camargoboyu ve yaşı kaç

Franco Camargo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Camargo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Camargo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Camargo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında River Plate II

4 Temmuz 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında River Plate II

3 Ocak 2023 yılında Atlanta

Franco Camargo kimdir

Franco Camargo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Camargo şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Franco Camargo nereli

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