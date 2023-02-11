Franco Canever kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Canever Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Canever adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Canever Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Canever 17 Eylül 1989 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Canever Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Canever, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Canever'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Canever Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Canever isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Canever Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Canever futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2012 yılında Argentinos Jrs.

21 Temmuz 2012 yılında Argentinos Jrs.

9 Ocak 2013 yılında Instituto AC

11 Temmuz 2013 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2014 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2018 yılında Instituto AC

28 Ekim 2020 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Franco Canever Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Canever şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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