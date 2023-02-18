Franco Capitani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Capitani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Capitani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Capitani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Capitani 24 Ocak 1999 tarihinde Alcorta, Santa Fe şehrinde doğmuştur. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Franco Capitani Minguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Capitani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Capitani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Capitani'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Capitani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Capitani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Capitani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Capitani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında NK Vukovar 1991

Franco Capitani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Capitani şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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