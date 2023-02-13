Franco Cervi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Cervi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Cervi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Cervi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Cervi 26 Mayıs 1994 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Emanuel Cervi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Cervi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Franco Cervi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Cervi'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Cervi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cervifranco/

Franco Cervi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Cervi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franco Cervi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Cervi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2014 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2016 yılında Benfica

5 Temmuz 2021 yılında Celta Vigo

Franco Cervi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Cervi şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Franco Cervi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rosario Central (2001-2013)

Arjantin takımında 24 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.