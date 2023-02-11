Franco Coman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Coman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Coman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Coman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Coman 13 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Coman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Coman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 31 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Coman'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Coman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Coman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Coman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Coman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2022 yılında Almagro

31 Aralık 2023 yılında CA Tucumán II

Franco Coman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Coman şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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