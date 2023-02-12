Franco Constantino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Constantino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Constantino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Constantino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Constantino 18 Haziran 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Iñaki Constantino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Constantino Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Constantino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atletico Ituzaingó futbol takımında oynamaktadır. Club Atletico Ituzaingó takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Constantino'nin Club Atletico Ituzaingó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Constantino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Constantino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Constantino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Constantino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2018 yılında CD Guadalajara

30 Eylül 2020 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2023 yılında CA Ituzaingó

Franco Constantino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Constantino şuan Club Atletico Ituzaingó takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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