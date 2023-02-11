Franco Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Coronel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Coronel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Coronel 8 Temmuz 1993 tarihinde Villa Ramallo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Emir Coronel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Coronel Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Franco Coronel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Coronel'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Coronel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Coronel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Coronel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Coronel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes RC

1 Haziran 2018 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2019 yılında Douglas Haig

12 Eylül 2020 yılında Olimpo

1 Temmuz 2021 yılında Defensores (VR)

14 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Franco Coronel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Coronel şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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