Franco Cortes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Cortes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Cortes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Cortes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Cortes 7 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Cortes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Franco Cortes'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Cortes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Cortes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Cortes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Cortes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Cortes şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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