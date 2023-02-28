Franco Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Costa 10 Aralık 1991 tarihinde Luján şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Lautaro Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Costa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Costa'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal Sarandí

28 Temmuz 2014 yılında Club Flandria

31 Aralık 2014 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2015 yılında Tristan Suarez

1 Aralık 2015 yılında Arsenal Sarandí

20 Ocak 2017 yılında Club Flandria

3 Ağustos 2017 yılında San Martín (T)

16 Ocak 2019 yılında Nacional

12 Ocak 2021 yılında Sol de América

30 Haziran 2021 yılında Nacional

1 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

Franco Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Costa şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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