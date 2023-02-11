Franco Deboli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Deboli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Deboli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Deboli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Deboli 20 Ekim 2000 tarihinde Santo Tomé şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Deboli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF360 yapmaktadır. Franco Deboli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Deboli'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Deboli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Deboli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Deboli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Deboli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Colón II

20 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

31 Aralık 2023 yılında CA Colón II

Franco Deboli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Deboli şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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