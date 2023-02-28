Franco Di Santo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Di Santo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Di Santo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Di Santo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Di Santo 7 Nisan 1989 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Franco Matías Di Santo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Di Santo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Franco Di Santo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Di Santo'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Di Santo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fdisanto9

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Franco Di Santo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Di Santo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Di Santo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Di Santo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Audax U19

1 Temmuz 2006 yılında Audax Italiano

25 Ocak 2008 yılında Chelsea

4 Ağustos 2009 yılında Blackburn

31 Mayıs 2010 yılında Chelsea

31 Ağustos 2010 yılında Wigan

14 Ağustos 2013 yılında W. Bremen

25 Temmuz 2015 yılında Schalke

31 Ocak 2019 yılında Rayo Vallecano

6 Ağustos 2019 yılında Atlético-MG

10 Temmuz 2020 yılında San Lorenzo

17 Ocak 2022 yılında Göztepe

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2023 yılında U. Católica

Franco Di Santo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Di Santo şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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