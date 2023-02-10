Franco Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Diaz 28 Ağu 2000 tarihinde Burzaco şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Martín Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Diaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Franco Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Diaz'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Barracas

1 Haziran 2020 yılında Temperley U20

1 Ocak 2021 yılında Temperley II

1 Temmuz 2021 yılında CA Temperley

12 Ocak 2022 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2023 yılında Platense

31 Aralık 2023 yılında Vélez Sarsfield

Franco Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Diaz şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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