Franco Fragueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Fragueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Fragueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Fragueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Fragueda 25 Temmuz 2000 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Nicolás Fragueda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Fragueda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Age Sport Management Ltd yapmaktadır. Franco Fragueda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Fragueda'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Fragueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Fragueda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Fragueda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Fragueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2019 yılında Talleres II

5 Haziran 2019 yılında CA Talleres

15 Şubat 2021 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2021 yılında CA Talleres

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Franco Fragueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Fragueda şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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