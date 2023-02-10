Franco Frias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Frias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Frias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Frias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Frias 17 Mart 2002 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Frias Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Frias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Frias'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Franco Frias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Frias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Frias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Frias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2022 yılında Rosario Central

Franco Frias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Frias şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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