Franco Gaimari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Gaimari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Gaimari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Gaimari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Gaimari 22 Temmuz 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco Gaimarí Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Gaimari Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Gaimari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Gaimari'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Gaimari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Gaimari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franco Gaimari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Gaimari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Plaza Colonia B

26 Ocak 2022 yılında Plaza Colonia

Franco Gaimari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Gaimari şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Nacional (2017), Racing Club de Montevideo (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.