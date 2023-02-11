Franco Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Garcia 30 Mayıs 1998 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Natanael García Barboza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Garcia'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2018 yılında Albion FC

30 Haziran 2018 yılında Peñarol B

1 Nisan 2019 yılında Albion FC

31 Aralık 2019 yılında Peñarol B

19 Şubat 2020 yılında Albion FC

31 Mart 2021 yılında Cerro Largo

27 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Fénix de Pilar

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

31 Aralık 2023 yılında Fénix de Pilar

Franco Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Garcia şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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