Franco Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Garcia 4 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Emanuel García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Garcia Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Garcia'nin CD Cobresal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Racing (Cba)

1 Ocak 2023 yılında Cobresal

Franco Garcia kimdir

Franco Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Garcia şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franco Garcia nereli

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