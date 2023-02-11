Franco Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Godoy 28 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Lionel Godoy Milessi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Godoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Godoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Godoy'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Unión

11 Mart 2021 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2021 yılında CA Unión

20 Ocak 2022 yılında Ferro

31 Aralık 2022 yılında CA Unión

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

Franco Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Godoy şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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