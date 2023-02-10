Franco Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Herrera 19 Eylül 2003 tarihinde Bandera şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Javier Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Herrera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Franco Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Herrera'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Newell's II

2 Şubat 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Newell's II

Franco Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Herrera şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Franco Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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