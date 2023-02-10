Franco Jara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Jara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Jara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Jara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Jara 15 Temmuz 1988 tarihinde Villa María şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Daniel Jara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Jara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Franco Jara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Jara'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Jara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FrancoJara1988

http://www.instagram.com/fran_jara1988/

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Franco Jara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Jara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Jara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Jara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Arsenal FC II

1 Temmuz 2008 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2010 yılında Benfica

29 Ağu 2011 yılında Granada

30 Haziran 2012 yılında Benfica

26 Temmuz 2012 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2013 yılında Benfica

10 Ağu 2013 yılında Estudiantes

30 Haziran 2014 yılında Benfica

24 Ocak 2015 yılında Olimpiakos

9 Eylül 2015 yılında Pachuca

1 Temmuz 2020 yılında Dallas

11 Ocak 2023 yılında Belgrano

Franco Jara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Jara şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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