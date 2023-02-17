Franco Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Ledesma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Ledesma 3 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Emanuel Ledesma şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Ledesma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Ledesma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Franco Ledesma'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Ledesmaboyu ve yaşı kaç

Franco Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2015 yılında CA Mitre

1 Ocak 2016 yılında Patria

8 Temmuz 2016 yılında CA Mitre

2 Temmuz 2019 yılında Ind. Rivadavia

17 Temmuz 2020 yılında CA Alvarado

Franco Ledesma kimdir

Franco Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Ledesma şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franco Ledesma nereli

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