Franco Lobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Lobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Lobos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Lobos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Lobos 22 Şubat 1999 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da César Franco Lobos Asman şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Lobos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Franco Lobos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Franco Lobos'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Lobos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Lobos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franco Lobos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Lobos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2017 yılında Celta Juvenil A

30 Haziran 2018 yılında U. de Chile U19

1 Ocak 2019 yılında U. de Chile

4 Ocak 2019 yılında La Calera

31 Aralık 2019 yılında U. de Chile

Franco Lobos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Lobos şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Franco Lobos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U23 takımında 22 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.