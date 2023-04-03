Franco Lorenzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Lorenzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Lorenzon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Lorenzon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Franco Lorenzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Lorenzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Lorenzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Lorenzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Lorenzon 19 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Lorenzon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Lorenzon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Lorenzon'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Lorenzonboyu ve yaşı kaç

Franco Lorenzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Lorenzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Lorenzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Lorenzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo II

Franco Lorenzon kimdir

Franco Lorenzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Lorenzon şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franco Lorenzon nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Matej Faltus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Faltus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matej Faltus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Faltus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Sidelnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Sidelnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Sidelnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Sidelnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tadija Crnojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadija Crnojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tadija Crnojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadija Crnojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor