Franco Lorenzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Lorenzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Lorenzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Lorenzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Lorenzon 19 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Lorenzon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Lorenzon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Lorenzon'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Lorenzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Lorenzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Lorenzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Lorenzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo II

Franco Lorenzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Lorenzon şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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