Franco Macchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Macchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Macchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Macchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Macchi 20 Haziran 2001 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco Miguel Macchi Jurado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Macchi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Macchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Franco Macchi'nin Danubio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Macchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Macchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Macchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Macchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Danubio FC

29 Nisan 2021 yılında Rocha FC

31 Aralık 2021 yılında Danubio FC

Franco Macchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Macchi şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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