Franco Mazurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Mazurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Mazurek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Mazurek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Mazurek 24 Eylül 1993 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Arjantin,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Franco Eduardo Mazurek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Mazurek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Franco Mazurek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Mazurek'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Mazurek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Mazurek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Mazurek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Mazurek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Boca Juniors II

4 Ocak 2013 yılında Crucero

30 Haziran 2013 yılında Boca Juniors II

5 Mart 2014 yılında CD Olmedo

11 Ocak 2015 yılında All Boys

5 Ocak 2016 yılında CA Colón

1 Temmuz 2016 yılında Palestino

30 Haziran 2017 yılında CA Colón

6 Temmuz 2017 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2019 yılında Levski Sofia

12 Ağustos 2020 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2021 yılında AEL Limassol

12 Ocak 2022 yılında Ethnikos

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Franco Mazurek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Mazurek şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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