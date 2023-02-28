Franco Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Medina 18 Temmuz 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Franco Anthony Medina Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Medina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Medina'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francomedina017/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100010183478315

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Franco Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

1 Şubat 2019 yılında César Vallejo

31 Aralık 2019 yılında Alianza Lima

2 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Franco Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Medina şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Franco Medina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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