Franco Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Moyano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Moyano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Moyano 13 Eylül 1997 tarihinde Lobos şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco David Moyano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Moyano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Franco Moyano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Moyano'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Franco Moyano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moyanofranco97/

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Franco Moyano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Moyano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Moyano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Moyano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2018 yılında San Lorenzo

28 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

31 Ocak 2021 yılında San Lorenzo

17 Şubat 2021 yılında Argentinos Jrs.

Franco Moyano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Moyano şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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