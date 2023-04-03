Franco Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Orellana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Orellana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Franco Orellana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Franco Orellana 3 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Franco Orellana Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Franco Orellana'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Franco Orellana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Franco Orellana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Franco Orellana şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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