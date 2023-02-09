Franco Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Orozco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Orozco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Orozco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Orozco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Orozco 9 Ocak 2002 tarihinde Canning şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Orozco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Orozco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Franco Orozco'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Orozco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francoorozco7/

Franco Orozcoboyu ve yaşı kaç

Franco Orozco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Orozco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Orozco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Orozco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Lanús II

10 Ağu 2020 yılında Lanús

Franco Orozco kimdir

Franco Orozco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Orozco şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Franco Orozco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franco Orozco nereli

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