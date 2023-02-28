Franco Ortellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Ortellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Ortellado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Franco Ortellado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Franco Ortellado 30 Mayıs 2001 tarihinde Adrogué şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Franco Ortellado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Ortellado, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Ortellado'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Franco Ortellado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Franco Ortellado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.
Franco Ortellado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Franco Ortellado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lanús II
1 Şubat 2021 yılında Aldosivi II
31 Aralık 2021 yılında Lanús II
1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano
31 Aralık 2023 yılında Lanús II
Franco Ortellado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Franco Ortellado şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Club Atlético Lanús
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.