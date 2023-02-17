Franco Pardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Pardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Pardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Pardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Pardo 5 Nisan 1997 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Pardo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Franco Pardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Pardo'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Pardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Pardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Pardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Pardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Belgrano II

3 Eylül 2020 yılında Belgrano

18 Şubat 2021 yılında Estudiantes RC

1 Şubat 2022 yılında Palestino

9 Şubat 2023 yılında All Boys

Franco Pardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Pardo şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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