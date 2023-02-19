Franco Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Paredes 18 Mart 1999 tarihinde San Justo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Ezequiel Paredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Paredes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Franco Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Paredes'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franco Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında River Plate II

22 Ağu 2020 yılında Defensa

31 Aralık 2021 yılında River Plate II

6 Ocak 2023 yılında Racing Club

31 Aralık 2023 yılında River Plate II

Franco Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Paredes şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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