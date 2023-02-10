Franco Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Perez 4 Kasım 1998 tarihinde Necochea şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Perez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JLDA yapmaktadır. Franco Perez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Franco Perez'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aldosivi II

1 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

11 Şubat 2022 yılında FC Tucson

30 Kasım 2022 yılında Aldosivi

Franco Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Perez şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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