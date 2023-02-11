Franco Perinciolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Perinciolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Perinciolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Perinciolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Perinciolo 30 Nisan 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Alejandro Perinciolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Perinciolo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Perinciolo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Perinciolo'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Perinciolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Perinciolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Perinciolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Perinciolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Canuelas FC

1 Temmuz 2018 yılında Comunicaciones

1 Temmuz 2019 yılında Sacachispas

23 Temmuz 2020 yılında Aldosivi

14 Ocak 2022 yılında Atlanta

31 Aralık 2022 yılında Aldosivi

4 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Franco Perinciolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Perinciolo şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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