Franco Petroli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Petroli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Petroli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Petroli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Petroli 11 Haziran 1998 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Petroli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Petroli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Petroli'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Petroli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francopetroli/

Franco Petroli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Petroli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Petroli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Petroli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında River Plate II

1 Ocak 2022 yılında River Plate

Franco Petroli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Petroli şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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