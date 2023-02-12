Franco Pulicastro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Pulicastro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Pulicastro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Pulicastro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Pulicastro 23 Eylül 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Pulicastro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Franco Pulicastro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Pulicastro'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Pulicastro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Pulicastro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Pulicastro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Pulicastro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ferro II

4 Ağu 2021 yılında Club Flandria

31 Aralık 2021 yılında Ferro

12 Ocak 2022 yılında Talleres RE

31 Aralık 2022 yılında Ferro

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2023 yılında Ferro

Franco Pulicastro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Pulicastro şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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