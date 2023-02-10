Franco Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Quinteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Quinteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Quinteros 13 Ekim 1998 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Agustín Quinteros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Quinteros Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Quinteros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Quinteros'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Quinteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Quinteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Quinteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Quinteros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CA Banfield II

10 Haziran 2019 yılında Banfield

9 Haziran 2022 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2023 yılında Banfield

Franco Quinteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Quinteros şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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