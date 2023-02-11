Franco Quiroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Quiroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Quiroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Quiroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Quiroz 11 Mart 1998 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Nicolás Quiroz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Quiroz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Quiroz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Quiroz'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Quiroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Quiroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Quiroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Quiroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Colón II

28 Ocak 2020 yılında Agropecuario

30 Haziran 2020 yılında CA Colón II

21 Ekim 2020 yılında General Diaz

27 Şubat 2021 yılında CA San Telmo

12 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında CA San Telmo

3 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2023 yılında CA San Telmo

Franco Quiroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Quiroz şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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