Franco Rebussone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Rebussone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Rebussone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Rebussone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Rebussone 29 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Rebussone Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Rebussone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Rebussone'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Rebussone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Rebussone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Rebussone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Rebussone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ferro II

1 Ocak 2022 yılında Ferro

12 Ocak 2022 yılında CD Maipú

31 Aralık 2022 yılında Ferro

Franco Rebussone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Rebussone şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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