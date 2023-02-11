Franco Rivasseau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Rivasseau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Rivasseau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Rivasseau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Rivasseau 10 Temmuz 1998 tarihinde Paraná (Entre Ríos) şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Daniel Rivasseau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Rivasseau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Rivasseau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 10 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Franco Rivasseau'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Rivasseau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Rivasseau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Rivasseau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Rivasseau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2019 yılında Patronato

Franco Rivasseau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Rivasseau şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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