Franco Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Rodriguez 12 Aralık 2002 tarihinde Progreso şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco Germán Rodríguez Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers B futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers B takımına - tarihinde katılmıştır. Franco Rodriguez'nin Montevideo Wanderers B ile sözleşmesi 30 Eylül 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Rodriguez şuan Montevideo Wanderers B takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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