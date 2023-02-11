Franco Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Romero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Romero 23 Nisan 2000 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Agustín Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Romero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Romero'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Romeroboyu ve yaşı kaç

Franco Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Estudiantes II

10 Ocak 2022 yılında Agropecuario

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes II

Franco Romero kimdir

Franco Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Romero şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Franco Romero nereli

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