Franco Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Romero 11 Şubat 1995 tarihinde Sarandí del Yí şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Gastón Romero Ponte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Romero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Franco Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Romero'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Racing Club

8 Ocak 2019 yılında Liverpool FC

4 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

12 Ağu 2022 yılında AC Bellinzona

Franco Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Romero şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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