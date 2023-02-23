Franco Russo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Russo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Russo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Russo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Russo 25 Ekim 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Franco Matías Russo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Russo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Franco Russo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Russo'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Franco Russo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franrusso3/

Franco Russo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Russo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franco Russo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Russo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CDJ Tamarite

1 Temmuz 2015 yılında RCD Espanyol B

28 Ocak 2017 yılında FC Vilafranca

30 Haziran 2017 yılında RCD Espanyol B

4 Ağustos 2017 yılında Ontinyent

9 Temmuz 2018 yılında Mallorca

12 Temmuz 2019 yılında Ponferradina

21 Temmuz 2020 yılında Mallorca

16 Ocak 2023 yılında Ludogorets

Franco Russo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Russo şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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