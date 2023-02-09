Franco Saavedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Saavedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Saavedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Saavedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Saavedra 2 Eylül 2003 tarihinde Tigre şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Saavedra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Saavedra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Saavedra'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Saavedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Saavedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Saavedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Saavedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Tigre II

1 Ocak 2023 yılında Tigre

19 Ocak 2023 yılında CA Talleres

31 Aralık 2023 yılında Tigre

Franco Saavedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Saavedra şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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